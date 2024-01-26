Aile katliamı göz göre göre gelmiş! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki! 'İnşaallah 3. sayfa haberi olmam'

2 ay önce kayınvalidesini 1 ay önce kayınpederini dövmüş

Yusuf Yılmaz'ın 2 ay öne kayınvalidesini, 1 ay önce de kayınpederini darp ettiği öğrenildi. Yusuf Yılmaz'ın kayınpederine 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın' dediği ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki eşi Derya Uzelli Yılmaz'ın şikayeti üzerine hakkında 4 uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Yılmaz'a elektronik kelepçe takılması için de başvuruda bulunduğu ancak gerçekleşmediği belirtildi.