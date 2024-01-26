Aile katliamı göz göre göre gelmiş! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki! 'İnşaallah 3. sayfa haberi olmam'
İZMİR'de Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın (38) eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladığı, 4 yaşındaki kızı Linda ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) öldürüp intihar ettiği katliamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dilek Yılmaz'ın yakın arkadaşlarına sık sık "inşallah 3. sayfa haberi olmam" dediği mahkemeden aldığı uzaklaştırma kararlarının işe yaramadı, 1.5 y önce kayınpederini döven Yusuf Yılmaz'ın, katliamı önceden haber verdiği ortaya çıktı.
İzmir'de kan donduran katliamın yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi. Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.
Derya Uzelli'nin durumu ağır
İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Anneanne ve torun dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Katliama 4 tabanca ile gelmiş
Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi.
2 ay önce kayınvalidesini 1 ay önce kayınpederini dövmüş
Yusuf Yılmaz'ın 2 ay öne kayınvalidesini, 1 ay önce de kayınpederini darp ettiği öğrenildi. Yusuf Yılmaz'ın kayınpederine 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın' dediği ortaya çıktı. Boşanma aşamasındaki eşi Derya Uzelli Yılmaz'ın şikayeti üzerine hakkında 4 uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Yılmaz'a elektronik kelepçe takılması için de başvuruda bulunduğu ancak gerçekleşmediği belirtildi.