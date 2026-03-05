Aile karesinde dikkat çeken detay! Alişan'ın kızı tıpkı babaannesi...
Pandemi sebebiyle kardeşini kaybeden Alişan ailesi ve yeğenleri ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Sevilen şarkıcının yaptığı son paylaşımına yorum yağdı. Sevenleri tıpkı babaannesi yorumunu yaptı...
Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini hem şaşırttı hem de gülümsetti.
Sanatçı, annesi Suzan Tektaş ile kızı Eliz’in birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta en çok konuşulan detay ise küçük Eliz’in babaannesine olan şaşırtıcı benzerliği oldu.
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçiler, Eliz’in yüz hatlarının babaannesi Suzan Tektaş’a oldukça benzediğini belirterek yorum yağdırdı. Fotoğrafı gören birçok kişi “Tıpkı babaannesi” yorumunu yaptı.
Alişan ile oyuncu Buse Varol’un aşkı, yıllar önce birlikte rol aldıkları Dostlar Mahallesi dizisinin setinde başlamıştı. 2018 yılında evlenen çift, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında sık sık konuşuluyor.