Aile içi kavga faciaya dönüştü! 15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
Sivas'tan son gelen haber kan dondurdu. 15 yaşındaki çocuk, babası ile ağabeyini silahla öldürüp, babaannesini ağır yaraladı.Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 6. katından silah sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, baba S.Y. (50) ve oğul M.Y'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayda ağır yaralanan babaanne N.Y. (70) ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli U.B.Y. (15) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
