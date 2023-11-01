Aile dizisinde Dilan Polat ve Engin Polat'a gönderme! Gözaltı öncesi 'Çok yazık' diyerek tepki gösterdi
'Aile' adlı dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Engin ve Dilan Polat ailesi hakkındaki vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiasına gönderme yapıldı. Dilan Polat gözaltına alınmadan saatler önce sahne için tepki gösterdi.
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ başrolü paylaştığı Aile dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde haftalardır gündemden düşmeyen Engin ve Dilan Polat çifti hakkındaki iddialara gönderme yapıldı.
Bu sabaha karşı gözaltına alınan Dilan Polat'ın evine yapılan baskından önce dizideki sahneye yorum yaptığı ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları bir kez daha reddeden Polat, "Çok yazık, hayatımızda dahil olmayan şeyler" ifadelerini kullandı.
Tatlıtuğ'un oynadığı Aslan rolü, iş yaptığı adamlara şöyle diyor: "Altın, pırlanta, yakut, zümrüt, elmas... Bunlara yönelin, bunlarda KDV yok. Bir de postları da mail order'dan çektin mi, yokuş aşağı... Kıyak iş."
"Moda bunlar bu aralar. Ama bak, sizi sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyorum. Siz niye öyle yapıyorsunuz ki? Ben anlamadım."