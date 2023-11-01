Aile dizisinde Dilan Polat ve Engin Polat'a gönderme! Gözaltı öncesi 'Çok yazık' diyerek tepki gösterdi

Bu sabaha karşı gözaltına alınan Dilan Polat'ın evine yapılan baskından önce dizideki sahneye yorum yaptığı ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları bir kez daha reddeden Polat, "Çok yazık, hayatımızda dahil olmayan şeyler" ifadelerini kullandı.