Ahu Yağtu hastanelik olmuştu! Güzel oyuncudan haber var...

Başarılı oyunculuğu, zarif duruşu ve güzelliğiyle uzun yıllardır ekranlarda sevilen isimlerden biri olan Ahu Yağtu, geçtiğimiz hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Menajerlik ajansından yapılan açıklamada ünlü oyuncunun sokakta baygınlık geçirdiği ve yapılan tetkikler sonucunda beyin anevrizması teşhisi konulduğu duyurulmuştu.