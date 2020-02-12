Ahu Yağtu Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı için bakın ne dedi işte açıklaması
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkının patlamasının ardından Defne Samyeli ihanete uğradığını itiraf etti. Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu ise bakın ne yorum yaptı.
2012 yılında hayatını Cem Yılmaz ile birleştiren hatta evliliklerinden de Kemal adında bir çocuğu olan Ahu Yağtu, eski eşinin Serenay Sarıkaya ile aşk yaşaması ve Defne Samyeli'yi aldatması konusunda yorum yaptı. Cem Yılmaz ile yalnızca bir sene evli kalan Yağtu, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet esnasında olay aşk hakkında konuştu.
Arkadaşlarıyla yemek yediği mekandan çıkan Ahu Yağtu, magazin basınının "İlişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cem Bey ile Serenay Hanım'ı yakıştırdınız mı?" sorusu üzerine şunları söyledi:
"Bu konularla ilgili konuşmuyorum. Sizce bu konularla ilgili yorum yapabilir miyim? Farkındayım siz de sorarken utanıyorsunuz. Yüzündeki ifadeyi gördüm şu anda."
Öte yandan Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf ederken Cem Yılmaz, basın mensuplarının Serenay Sarıkaya sorularına sürekli olarak kaçamak cevaplar verdi.