Ahu Yağtu Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı için bakın ne dedi işte açıklaması

2012 yılında hayatını Cem Yılmaz ile birleştiren hatta evliliklerinden de Kemal adında bir çocuğu olan Ahu Yağtu, eski eşinin Serenay Sarıkaya ile aşk yaşaması ve Defne Samyeli'yi aldatması konusunda yorum yaptı. Cem Yılmaz ile yalnızca bir sene evli kalan Yağtu, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet esnasında olay aşk hakkında konuştu.