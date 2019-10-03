Ahu Tuğba'nın ilk eşi kim? Canlı yayında herkesi şoke eden itiraflar

Şimdiye kadar 10 kez evlenen Ahu Tuğba, ilk eşi hakkında ise herkesi şoke eden bir olayı anlattı. İşte Ahu Tuğba'nın o açıklamaları...

Kafamı duvara vuruyordum: "Fiziksel olarak 40-45'inden sonra kadınlardan daha çok bozulan erkekleri de gördüm. Mesela yolda ilk eşimi gördüm, tanıyamadım. Kafamı duvara vuruyordum, 'Ben bununla mı evlendim, aşık oldum' diye. İki gün kendime gelemedim."