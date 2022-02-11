Ahu Tuğba'dan Nasuh tövbesi edip İslam'a yönelen Meriç Erkan'a: Allah yolundaysa aşk yoktu desin!
Ahu Tuğba ile yıllar önce gündüz kuşağı programında aşk yaşayan Meriç Erkan Nasuh tövbesi ettiğini söyleyerek hem adını hem de dış görünüşünü değiştirdi. Ahu Tuğba gündem olan Meriç Erkan'a seslendi.
Yıllar önce gündüz kuşağı programlarında Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak ekranlara çıkan Meriç Erkan'ın İslamiyet'e yönelerek 'Mahmut Erkan' olarak adını değiştirdiği ve 'Nasuh tövbesi' ettiğini söylediği videosu magazin gündemine bomba gibi düştü. Ahu Tuğba'nın çılgın sevgilisi olarak çıktığı programda yaptığı dansların yanısıra Esra Erol'un sunduğu İzdivaç programındaki hareketleri ile de dikkat çeken Meriç Erkan, eski yaşantısından pişman olduğunu ifade ederek "Nasıl böyle bir hayat yaşamışım" dedi ve eski halinden utandığını dile getirmişti. Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla, Türkiye'ye bir magazin figürü olarak kendini tanıtan Meriç Erkan'ın geçmişinden utandığı ve pişman olduğuna yönelik açıklamalarına Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba 'dan yanıt gecikmedi.
Meriç Erkan'ın 'Geçmişimden pişmanım' itirafına Ahu Tuğba'dan yanıt gecikmedi: Oyuncu Ahu Tuğba, yıllar önce bir eğlence programında eski sevgilisi olarak tanınan Meriç Erkan'ın İslamiyet'e yönelerek hayatını ve dış görünüşünü değiştirmesinin ardından, Magazinsortie adlı siteye yaptığı açıklamada Meriç Erkan'a çok konuşulacak bir göndermede bulundu.
Ahu Tuğba-Meriç Erkan aşkı kurgu muydu: Yeşilçam'ın efsanevi sanatçısı Ahu Tuğba, Meriç Erkan ile hiçbir zaman aşk yaşamadığını, yaşananların tv formatı olduğunu söyledi.
Ahu Tuğba: Eğer gerçekten Allah yolundaysa doğruyu söyler
Ahu Tuğba, ismini Mahmut olarak değiştiren Erkan için; "Eger gerçekten Allah yolundaysa doğruyu söyler" dedi.