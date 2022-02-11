Ahu Tuğba'dan Nasuh tövbesi edip İslam'a yönelen Meriç Erkan'a: Allah yolundaysa aşk yoktu desin!

Yıllar önce gündüz kuşağı programlarında Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak ekranlara çıkan Meriç Erkan'ın İslamiyet'e yönelerek 'Mahmut Erkan' olarak adını değiştirdiği ve 'Nasuh tövbesi' ettiğini söylediği videosu magazin gündemine bomba gibi düştü. Ahu Tuğba'nın çılgın sevgilisi olarak çıktığı programda yaptığı dansların yanısıra Esra Erol'un sunduğu İzdivaç programındaki hareketleri ile de dikkat çeken Meriç Erkan, eski yaşantısından pişman olduğunu ifade ederek "Nasıl böyle bir hayat yaşamışım" dedi ve eski halinden utandığını dile getirmişti. Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla, Türkiye'ye bir magazin figürü olarak kendini tanıtan Meriç Erkan'ın geçmişinden utandığı ve pişman olduğuna yönelik açıklamalarına Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba 'dan yanıt gecikmedi.