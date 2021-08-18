Ahu Aysal ve kızları arasında mal paylaşımı krizi Üçer milyon doları beğenmediler!

Eski eşinin iflas etmesiyle zor günler geçiren, cemiyetin en bilindik simalarından Ahu Aysal ve ailesi hakkında magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü... Bodrum’daki yazlığını satarak parayı kızlarına dağıtan Ahu Aysal'a, paylarına düşen 3'er milyon doları beğenmediği söylentisi yayılan kızlarının küstüğü iddia edildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre 6 milyon 600 bin dolara satılan Bodrum'daki yazlıktan kendisine 600 bin dolar ayıran, 6 milyon doları da ikiye bölerek kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar’a paylaştıran Ahu Ahsal meğer bu satışla kızlarının gönlünü yapamamış!