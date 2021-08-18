Ahu Aysal ve kızları arasında mal paylaşımı krizi Üçer milyon doları beğenmediler!
Cemiyet hayatının en ünlü ailelerinden Aysal ailesi mal paylaşımı krizi ile gündemde... Galatasaray Kulübü'nün 34'üncü Başkanı Ünal Aysal'ın eski eşi Ahu Aysal, Bodrum’daki yazlığını satarak parayı kızlarına dağıtmıştı. Miktarı beğenmeyen kızlarının Ahu Aysal’a küstüğü magazin gündemine bomba gibi düştü.
Eski eşinin iflas etmesiyle zor günler geçiren, cemiyetin en bilindik simalarından Ahu Aysal ve ailesi hakkında magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü... Bodrum’daki yazlığını satarak parayı kızlarına dağıtan Ahu Aysal'a, paylarına düşen 3'er milyon doları beğenmediği söylentisi yayılan kızlarının küstüğü iddia edildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre 6 milyon 600 bin dolara satılan Bodrum'daki yazlıktan kendisine 600 bin dolar ayıran, 6 milyon doları da ikiye bölerek kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar’a paylaştıran Ahu Ahsal meğer bu satışla kızlarının gönlünü yapamamış!
Evin değerinin çok daha fazla olduğunu iddia eden kız kardeşlerin, satış sürecinde annelerine küstüğü konuşuluyor.
Ahu Aysal’ın evi bu fiyata satmaya diretmesiyle de Ala Şirin ve Ceyla Kırklar, anneleri hakkında doktor raporu alarak satışı engellemeye çalışmış.
Bu süreçte yolladıkları mesajlarla kendisini tehdit eden kızlarının tavrından dolayı bunalan Ahu Ahsal, çareyi kendine 600 bin ayırarak, onlara 3’er milyon dolar vermekte bulmuş. Bu parayı da az bulan kardeşler şimdilerle anneleriyle konuşmuyor.