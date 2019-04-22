Ahşap masayı bozuk parayla öyle bir hale getirdi ki... Bayılacaksınız
Youtube'da bir kanal, ahşap masanın üzerine döktüğü 3 bin 500 adet bozuk parayla masayı bambaşka hale getirdi. Masanın son hali görenleri büyüledi.
Bazen farkında olmadan cebimizden dökülen bozuk paraları evin içinde toplamaya çalışırken buluyoruz kendimizi. Çoğumuz biriktirme yöntemini tercih etsek de bu bozuk paraları süs amacıyla kullananlar da var.
16
Youtube'da bir kanalda paylaşılan video, evde yer alan eski ahşap bir masanın inanılmaz dönüşümünü konu ediyor.
26
Usta, önce masanın kenarlarını çıkarmakla başlıyor işe.
36
46