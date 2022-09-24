Ahmet Özhan Cerrahi Tarikatı şeyhi oldu! Cerrahilik nedir Gökhan Özoğuz ve Mazhar Alanson'un tekkesi

İSTANBUL Fatih Karagümrük’teki Cerrahi Tekkesi’nin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat edince yerine kimin lider olacağı merak konusuydu. Elit ve eğitimli kesimlerin ilgi gösterdiği Cerrahi tarikatının başına şarkıcı Ahmet Özhan'ın geleceği söyleniyordu. Bu konuda yeni bir gelişme gündeme düştü. Ahmet Özhan Cerrahi Tarikat lideri olarak koltuğa oturdu. Ahmet Özhan, Cerrahi tekkesi müridi olan Gökhan Özoğuz, Mazhar Alanson, Cem Yılmaz, Uğur Pektaş gibi ünlü isimlerin yeni şeyhi oldu. Cerrahi Tekkesi özellikle kadınlara tanıdığı haklarla diğer tarikatlardan ayrılıyor. Peki nedir bu cerrahilik, Ahmet Özhan nasıl şeyh oldu işte detaylı bilgiler: