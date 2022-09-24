Ahmet Özhan Cerrahi Tarikatı şeyhi oldu! Cerrahilik nedir Gökhan Özoğuz ve Mazhar Alanson'un tekkesi
İSTANBUL Karagümrükte merkezi olan Cerrahi Tarikatının yeni şeyhi belli oldu. Son şeyh Tuğrul İnançer'in ölümünün ardından yerine şarkıcı Ahmet Özhan Cerrahi tekkesi lideri oldu. Ahmet Özhan'ın postnişine oturduğu Cerrahi tekkesine üye bir çok ünlü isim var. Gökhan Özoğuz, Mazhar Alanson da onlardan biri... Cerrahi Tekkesi diğer cemaatlerden kadınlara olan yaklaşımı ile hayli fark gösteriyor. Peki Cerrahilik nedir? Ahmet Özhan nasıl Cerrahi postnişini oldu.
İSTANBUL Fatih Karagümrük’teki Cerrahi Tekkesi’nin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat edince yerine kimin lider olacağı merak konusuydu. Elit ve eğitimli kesimlerin ilgi gösterdiği Cerrahi tarikatının başına şarkıcı Ahmet Özhan'ın geleceği söyleniyordu. Bu konuda yeni bir gelişme gündeme düştü. Ahmet Özhan Cerrahi Tarikat lideri olarak koltuğa oturdu. Ahmet Özhan, Cerrahi tekkesi müridi olan Gökhan Özoğuz, Mazhar Alanson, Cem Yılmaz, Uğur Pektaş gibi ünlü isimlerin yeni şeyhi oldu. Cerrahi Tekkesi özellikle kadınlara tanıdığı haklarla diğer tarikatlardan ayrılıyor. Peki nedir bu cerrahilik, Ahmet Özhan nasıl şeyh oldu işte detaylı bilgiler:
Cerrahi Tarikatı son lideri kimdi?
Avukat, mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, Fatih Karagümrük’teki Cerrahi Tekkesi’nin son postnişiniydi. Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti’nin yöneticisi de olan Ömer Tuğrul İnançer 4 Eylül 2022'de 76 yaşında vefat etti. Fatih Camii’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla büyük bir kalabalıkla kaldırılan cenazesi Nureddin Cerrahi Tekkesi’nde defnedildi.
Ahmet Özhan tarikat lideri oldu
Cerrahi tarikatının yeni lideri İnançer'in vefatının ardından Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan oldu. Ahmet Özhan, son tarikat lideri Ömer Tuğrul İnançer'e vekalet ediyordu. Ahmet Özhan 17 yaşından beri Cerrahi tarikatına mensup. Tarikatta Ömer Tuğrul İnançer’in olmadığı günlerde meşkleri yönetiyordu. Cerrahi tekkesinin sahne dünyasından bir çok ünlü müridi bulunuyor.
Ahmet Özhan kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Ahmet Özhan artık bir şeyh olarak Cerrahilerin başına geçti. Türkiye onu Ahmet Özhan ismi ile tanımış olsa da asıl ismi Ahmet Şükrü Kadıöz'dür. 26 Ağustos 1950 yılında doğan Ahmet Özhan Şanlıurfalıdır. 72 yaşında olan Ahmet Özhan, 17 yaşından beri Cerrahi tekkesi müridlerinden biriydi.