Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray ve TFF'ye çok sert sözler! "Şampiyon olsak bile ligin tescilini kabul etmeyeceğim"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi gelecek federasyon seçimlerinde desteklemeyeceğini söyleyerek, "Tutup MHK başkanı değiştirmek yerine kendiniz gidebilirsiniz. TFF’nin baştan aşağı değişmesi lazım" dedi. Çebi ayrıca şampiyon olsalar dahi ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğini belirtti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenledi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynadıkları Galatasaray derbisi öncesi yapılacak hakem atamasına yönelik konuşulanlara değinerek başlayan Başkan Çebi, "Bu maçtan önce hakem atamaları ile, Ali Şansalan’la ilgili Galatasaraylı medya mensuplarından duyduklarımız ve onların kamuoyuna verdiği mesaj doğru değildi. Bununla ilgili de biz açıklama yaptık, ve doğru olmadığını ifade ettik ve bunların bizim tarafımızdan yapılmadığını ve karşı tarafın bunu bilmesine rağmen hakemi etki altına almak için bir çalışma olduğunu ifade ettik. Bu; Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan, Ali Şansalan’ı bu maça atamasını istedi şeklinde yorumlandı.
Bizim kültürümüzde hakemlerle, teşvik primleriyle maç alma-verme gibi bir şey yok. Bunu diğer kulüp başkanları da gayet iyi biliyor. Bunun hakemi baskı altına almak için bir çalışma olduğunu ifade ettik.
Amaç Ali Şansalan’ın, Beşiktaş aleyhine, Galatasaray lehine düdük çalmasıydı. Maçta her sonuç olabilirdi, bunlar derbi maçları. Bizim kültürümüzde pusu kültürü yok.
Herkes Süleyman Seba’nın saygıdeğer kişiliğinden bahsediyor. Bugün yetişen Beşiktaş gençlerinin, yöneticilerinin de bunlara müsaade etmeyeceğini, sessiz kalmayacağını buradan ifade ediyorum.