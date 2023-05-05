Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray ve TFF'ye çok sert sözler! "Şampiyon olsak bile ligin tescilini kabul etmeyeceğim"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenledi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynadıkları Galatasaray derbisi öncesi yapılacak hakem atamasına yönelik konuşulanlara değinerek başlayan Başkan Çebi, "Bu maçtan önce hakem atamaları ile, Ali Şansalan’la ilgili Galatasaraylı medya mensuplarından duyduklarımız ve onların kamuoyuna verdiği mesaj doğru değildi. Bununla ilgili de biz açıklama yaptık, ve doğru olmadığını ifade ettik ve bunların bizim tarafımızdan yapılmadığını ve karşı tarafın bunu bilmesine rağmen hakemi etki altına almak için bir çalışma olduğunu ifade ettik. Bu; Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan, Ali Şansalan’ı bu maça atamasını istedi şeklinde yorumlandı.