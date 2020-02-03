Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli yaşamını yitirdi

63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu

Neden diye sordum, 'Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor' dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi ancak bu hastalık bizi çok üzdü" diye röportaj vermişti.