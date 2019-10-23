Ahmet Kural'ın yeni imajı hiç beğenilmedi herkes saçlarını konuştu

Şu sıralar yeni filmi için sürekli sette olan Ahmet Kural, yeni sosyal medya paylaşımını da setten yaptı. Instagram hesabına yeni imajıyla fotoğraf atan Kural, eleştirilerin hedefi haline geldi. Kural'ın yeni imajı birçok takipçisi tarafından hiç beğenilmedi.