Ahmet Kural'ın son paylaşımı olay oldu Görenler şaştı kaldı
Yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştığı kaslı fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı
Yakışıklı oyuncu Ahmet Kural, fit vücuduyla takipçilerinden tam puan aldı. Ahmet Kural'ın bir takipçisi paylaşıma, "Vay be taş gibi olmuşsun." yorumunu yaptı.
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Şarkıcı Sıla ile mahkemelik olan Ahmet Kural, fiziğiyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Ahmet Kural'ın kaslı fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.
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Ahmet Kural'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu yaz senin için inşallah güzel geçer Ahmet Kural," yorumunu yaptı.
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Başka bir takipçisi ise, "Vay be taş gibi olmuşsun" yorumunu yaptı.
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