Ahmet Kural'ın Sıla'ya bakışı! Sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le gündem oldu
Sıla Gençoğlu ile bir dönem aşk yaşayıp olaylı bir şekilde ayrılan Ahmet Kural'ın yeni avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'e bakışları olay oldu.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile yaşadığı aşkı mahkemede biten Ahmet Kural ve Sıla aşkı birçok nedenden magazin gündeminde oldukça konuşulmuş, bunlardan biri Ahmet Kural'ın Sıla'ya aşkla baktığı anların fotoğrafı olmuştu. Sosyal medyada da herkes tarafından paylaşılarak imrenilen aşk dolu bakışlar bu sefer Kural tarafından yeni avukat sevgilisine atıldı.
Sıla ile olaylı ayrılığın ardından yeniden aşkı avukat Çağla Gizem Çelik'te bulan Ahmet Kural'ın evleneceği iddiaları dilden dile dolaşırken ortaya çıkan fotoğraflar ''Biz bu filmi izlemiştik'' dedirtti. Bir dönem Sıla'ya aşkla bakan Ahmet Kural'ın gözleri bu sefer sevgilisi Avukat Çağla'ya yöneldi.
Baba Parası filminin çekimleri nedeniyle neredeyse gününün tamamını sette geçiren Ahmet Kural'ı sevgilisi Çağla Gizem Çelik sette ziyaret etti. Çekimlere ara veren Kural, kendisini ziyarete gelen sevgilisiyle çay içerken bir ara gözlerini sevgilisinden alamadı ve bakışları olay oldu.
Sıla'nın doğum gününde aşkla baktığı o anlar herkes tarafından konuşulunca unutması da kolay olmadı ve Kural'ın yeni sevgilisine bakışlarını göre herkesin aklına Sıla'ya aşkla baktığı anlar geldi.