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Ahmet Kural'ın hapsi isteniyor dava açıldı herkesin canını tehlikeye atmıştı

Ahmet Kural, Üsküdar'da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Kural'a 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Üsküdar'da 9 Şubat 2020 tarihinde alkollü araç kullanarak iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Ahmet Kural'ın kullandığı araçla art arda iki araca çarparak zincirleme trafik kazasına ve Nursen K.'nın yaralanmasına neden olduğu, Nursen K.'nın olayın ardından Kural'dan şikayetçi olduğu belirtildi.

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Şüpheli Kural'ın polis ifadesinde trafikte seyir halinde iken zincirleme trafik kazasına karıştığını," 1.85 promil alkollü olduğunu kabul etmediğini, sınırı geçmeyecek şekilde az alkol aldığını söylediği belirtildi.

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Kazanın ardından yapılan ölçümlerde şüphelinin 1.85 promil alkollü olduğu kaydedilen iddianamede, "Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile de sabit olduğu üzere 1.00 promilden fazla alkol miktarı güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldıracağından, bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiği" savunuldu.

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