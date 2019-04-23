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Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası ilk paylaşım...

Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası ilk paylaşım...

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet davasının dün ikinci duruşması görülmüştü ve Ahmet Kural'a, 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Ahmet Kural mahkemenin ardından bakın ne paylaştı?.

Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası ilk paylaşım... - Sayfa 1

3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası alan ve cezası ertelenen Ahmet Kural mahkeme sonrası gergin halleriyle dikkat çekmişti. Ahmet Kural mahkeme önündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı:

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Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası ilk paylaşım... - Sayfa 2

“Bugün hukukun temel ilkelerinden olan adil yargılanma ve savunma hakkı ilkeleri tamamen yok sayıldı ve tarafıma hiçbir şekilde söz verilmedi. Duruşmada hazır bulundurduğum tanıklarımın dinlenmesi taleplerimiz reddedildi. 

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Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası ilk paylaşım... - Sayfa 3
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Ahmet Kural'dan mahkeme sonrası ilk paylaşım... - Sayfa 4

Ancak hatırlatmak isterim ki burada ceza alıyor olmam suçlu bulunduğum anlamına gelmiyor. Bu dava henüz bitmedi. Hukuki olarak avukatlarım bir üst mahkemeye giderek verilen bu karara itiraz edecekler.

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