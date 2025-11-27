Ahmet Kural'dan çok samimi aile pozu! O kareler içinizi ısıtacak...
Oyuncu Ahmet Kural ve avukat eşi Çağla Gizem Kural, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü çift, oğulları Kemal ve yeni doğan Demir ile çekildikleri aile pozlarını Instagram’da paylaşarak takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından 18 Temmuz 2023’te Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da dünyaevine girmişti. Çiftin nikâh şahitliklerini Devrim Yakut, Alp Güler ve Berat Bumin üstlenmişti.
Nisan ayında dünyaya gelen ilk çocukları Kemal, hem ailenin hem de hayranların gözdesi olmuştu. İlk kez baba olmanın heyecanını sık sık dile getiren Ahmet Kural, oğlu Kemal hakkında:
“Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. ‘Baba’ diye hecelemeye başladı ama ilk ‘anne’ dedi. Bazen bana, bazen Çağla’ya benziyor. Kaşı gözü çok oynuyor, mimik çok.” sözleriyle duygularını paylaşmıştı.
Mayıs ayında ikinci kez hamile olduğu öğrenilen Çağla Gizem Kural, geçtiğimiz günlerde sağlıklı bir doğum yaparak ikinci erkek çocuklarını dünyaya getirdi.