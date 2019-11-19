Ahmet Kural yeni filmi Baba Parası için kadın oldu iltifatlara boğuldu

Selçuk Aydemir'in kaleme aldığı ve yönettiği Baba Parası filminde yakın arkadaşı Murat Cemcir ile başrolü paylaşan Ahmet Kural, yeni filmde 3 farklı karakter ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Kural'ın karakterleri arasında ise en dikkat çekeni kadın kılığına girdiği karakter oldu.