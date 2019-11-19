Ahmet Kural yeni filmi Baba Parası için kadın oldu iltifatlara boğuldu
Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Baba Parası filmi için Ahmet Kural, kadın kılığına girince olanlar oldu.
Selçuk Aydemir'in kaleme aldığı ve yönettiği Baba Parası filminde yakın arkadaşı Murat Cemcir ile başrolü paylaşan Ahmet Kural, yeni filmde 3 farklı karakter ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Kural'ın karakterleri arasında ise en dikkat çekeni kadın kılığına girdiği karakter oldu.
Ahmet Kural, canlandırdığı 3 ayrı karakterden biri için kadın kılığına girdiği anları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü, Kural'ın kadın halini tiye alan kullanıcılar, iltifatlar yağdırdı.
Ahmet Kural, sosyal medya hesabından paylaştığı kadın kılığına girdiği karakterin ismini açıklamasa da birbirinden espirili yorumlar geldi.
Kural, film ve kadın karakteri hakkında ise şunları söyledi:
"Bu rollerden birinde kadın oldum. Kadını oynamak, fiziki ve ruhsal hazırlık istiyor. Öte yandan şivesiyle apayrı bir komiklik yaşatan Kıbrıslı taksi şoförü Selim'i oynadım.''