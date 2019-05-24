Ahmet Kural sosyal medyayı salladı! Kendini spora adadı
Ahmet Kural, Sıla ile olaylı ayrılığı ve şiddet iddialarından sonra kendini spora adadı. Spor salonundan paylaştığı görüntüler sosyal medyayı salladı.
Ünlü oyuncu Ahmet Kural son zamanlarda kendisini spora adadı. Yoğun bir program sonucunda fazla kilolarından kurtulan oyuncu, kaslı vücudunu sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
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Kaslı ve sağlıklı bir görünüme kavuşan oyuncunun, baklavalarını sergilerken yaşadığı mutluluk dikkatlerden kaçmadı.
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Spor salonundan zaman zaman esprili paylaşımlarda da bulunmayı ihmal etmeyen oyuncu halay figürleriyle spor yaptığı anların videosuyla da takipçilerinden çok sayıda beğeni almıştı.
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2012 yılının ağustos ayında Bodrum'da göbeği ve sarkık göğüsleriyle dikkat çeken Murat Boz kendisini baştan yaratmıştı.
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