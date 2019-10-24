Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le ilk kez el ele! Evlilik açıklaması geldi
Ahmet Kural, avukat sevgilisi Gizem Çağla Çelik ile ilk kez el ele görüntü verdi ve haklarında çıkan evlilik açıklamalarına da açıklık getirdi.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile olaylı bir ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açarak avukat Gizem Çağla Çelik ile aşk yaşamaya başlayan Ahmet Kural, ilk defa objektiflere sevgilisiyle el ele görüntü verdi.
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Başrolünü Murat Cemcir ile paylaştığı 'Baba Parası' filminin galasında, sevgilisi ile ilk kez kamera karşısına çıkan Ahmet Kural, herkese inat sevgilisinin elini de bir an olsun bırakmadı.
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Geçtiğimiz haftalarda evleneceği iddia edilen Ahmet Kural, o iddialar hakkında da "5 aylık bir ilişkimiz var. Her şey güzel. Öyle bir şey olursa haberiniz olur" açıklamasını yaptı.
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Öte yandan Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi hakkında şok bir iddia ortaya atılmış, Kural'ın menajeri ise bu iddiayı yalanlamıştı.
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