Ahmet Kural Burcu Kıratlı'nın o fotoğrafı ortalığı karıştırdı! Sinan Akçıl'ın ayrılmasının sebebi oldu

Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de, sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Çift, ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı.