Ahmet Kural Burcu Kıratlı'nın o fotoğrafı ortalığı karıştırdı! Sinan Akçıl'ın ayrılmasının sebebi oldu
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın ayrıldığı iddiası gündeme düşerken ayrılık sebebi olarak Kıratlı'nın eski sevgilisi Ahmet Kural'la ortaya çıkan o fotoğrafı olduğu iddia edildi.
Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de, sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, aradan geçen kısa zaman zarfında da boşanmıştı. Çift, ayrılığın ardından aralarındaki buzları eritmiş ve yeniden birlikte olmaya başlamıştı.
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Son dönemde tekrardan evlenecekleri yönünde haberleri çıkan çiftten, bir ayrılık haberi daha geldi. Akçıl ve Kıratlı'nın yollarını ayırdığı konuşuluyor. İkili, sosyal medya hesaplarından da birbirlerini sildi.
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Şarkıcı, iki gün önce Burcu Kıratlı ile ilgili sorulara "Konuşmuyoruz arkadaşlar" yanıtını vermişti
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Kıratlı ve Akçıl'ın ayrılığının sebebiyle ilgili ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
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