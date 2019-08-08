Ahmet Kural bu sefer fena yakalandı sevgilisiyle görüntülenince telaş yaptı
Geçtiğimiz haftalarda kız arkadaşıyla baş başa yemek yerken görüntülenen Ahmet Kural, son olarak önceki akşam sevgilisiyle birlikte kameraları karşısında görünce panik yaptı.
Sıla ile olan davalarında aldığı hapis cezası ertelenen Ahmet Kural, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı Kadıköy'de görüntülenen Ahmet Kural, yanındaki sevgilisiyle birlikte patlayan flaşlar karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı.
Ahmet Kural'ın, kim olduğu henüz bilinmeyen gizemli aşkıyla görüntülenmesinin ardından koşar adımlarla kameradan kaçmaya çalışması da gözlerden kaçmadı.
Patlayan flaşlarla telaş olan ikili, muhabirlerin sorularına sadece teşekkür etmekle yetindi. Ahmet Kural'ın sevenleri ise Sıla ile yaşanan tatsızlığın ardından ünlü oyuncunun eski yaşamına kısa süre içerisinde dönmesine sevindi.
Geçtiğimiz hafta da görüntülenmişti: Ahmet Kural geçtiğimiz haftalarda da gizemli bir isim ile yemek yerken görüntülenmiş ve iddialara göre oradan el ele ayrılmışlardı.