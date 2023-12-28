Ahmet Kural 'birbirimize kırgınız' demişti, Murat Cemcir sert konuştu: Bıkkınlık var
Sıkı dostlukları ve birlikte yer aldıkları projelerle bilinen Ahmet Kural ile Murat Cemcir arasındaki küskünlük gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ahmet Kural 'aramızda kırgınlık var' demişti. Şimdi de Murat Cemcir'den gelen açıklama çok dikkat çekti.
Sinema dünyası bu ara kavgalar ve küslüklerle çalkalanıyor… İki dev yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki 17 yıllık küslüğü konuştuğumuz bugünlerde, bir gelişme de sıkı dostluklarıyla bilinen Ahmet Kural-Murat Cemcir cephesinden geldi.
‘Düğün Dernek’, ‘Kardeş Payı’, ‘Çalgı Çengi’ gibi yapımlarda birlikte yer alan ikilinin arasında soğuk rüzgarlar estiği bir süredir biliniyordu.
Küslüğün boyutu Cemcir’in, Kural’ın düğününe katılmamasıyla ortaya çıkmıştı.
Cemcir, o dönem düğüne neden katılmadığını “Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur” sözleriyle açıklamıştı.