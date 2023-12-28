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Ahmet Kural 'birbirimize kırgınız' demişti, Murat Cemcir sert konuştu: Bıkkınlık var

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Ahmet Kural 'birbirimize kırgınız' demişti, Murat Cemcir sert konuştu: Bıkkınlık var

Sıkı dostlukları ve birlikte yer aldıkları projelerle bilinen Ahmet Kural ile Murat Cemcir arasındaki küskünlük gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ahmet Kural 'aramızda kırgınlık var' demişti. Şimdi de Murat Cemcir'den gelen açıklama çok dikkat çekti.

Ahmet Kural 'birbirimize kırgınız' demişti, Murat Cemcir sert konuştu: Bıkkınlık var

Sinema dünyası bu ara kavgalar ve küslüklerle çalkalanıyor… İki dev yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasındaki 17 yıllık küslüğü konuştuğumuz bugünlerde, bir gelişme de sıkı dostluklarıyla bilinen Ahmet Kural-Murat Cemcir cephesinden geldi.

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Ahmet Kural 'birbirimize kırgınız' demişti, Murat Cemcir sert konuştu: Bıkkınlık var

‘Düğün Dernek’, ‘Kardeş Payı’, ‘Çalgı Çengi’ gibi yapımlarda birlikte yer alan ikilinin arasında soğuk rüzgarlar estiği bir süredir biliniyordu. 

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Ahmet Kural 'birbirimize kırgınız' demişti, Murat Cemcir sert konuştu: Bıkkınlık var

Küslüğün boyutu Cemcir’in, Kural’ın düğününe katılmamasıyla ortaya çıkmıştı.

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Ahmet Kural 'birbirimize kırgınız' demişti, Murat Cemcir sert konuştu: Bıkkınlık var

Cemcir, o dönem düğüne neden katılmadığını “Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur” sözleriyle açıklamıştı.

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