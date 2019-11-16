Ahmet Kaya'nın hiç yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı 19 yıl önce vefat etmişti
PARİS'te 19 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın hiç yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı.
Usta isim Ahmet Kaya, 2000 yılında Fransa'nın gözde kenti Paris'te porte de Versailles semtindeki evinde Hoşçakalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ahmet Kaya'nın ölümünün 19. yıl dönümünde daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğrafları ilk kez gün yüzüne çıktı.
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Amerika'da hayatını sürdüren magazin gazetecisi Eren Abdullahoğlu, arşiv fotoğraflarını Snob Magazin'le paylaştı.
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Bir süredir Amerika'da DJ'lik yapan Abdullahoğlu, 1996 yılında Ahmet Kaya ile Bodrum'daki evinde yaptığı söyleşi sırasında çekilen ve hiç bir yerde olmayan çok özel fotoğraflarını paylaştı.
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Usta sanatçının yayınlanan fotoğraflarda evinin bahçesinde Abdullahoğlu'na birbirinden samimi pozlar verdiği görülüyor.
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