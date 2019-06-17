Ahmet Kaya'nın filminde rol alacak sanatçı kim?
Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor. Filmin başrolünde ise Vanlı bir sanatçı oynayacak. Sanatçı bu rolün onun için onur olduğunu dile getirdi.
1957 yılında Malatya'ya göç etmiş olan bir ailenin beşinci çocuğu olarak doğan Ahmet Kaya'nın babası Sümerbank mensucat fabrikasında çalışan bir işçiydi. İlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle altı yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile tanıştı.
Okuldan arta kalan zamanlarında bir dükkanda kaset ve plak satan bir dükkanda çalışmaya başladı. Geçim sıkıntısı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı.
On altı yaşında yasadışı afiş basmaktan hapse atıldı. Daha sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Halk Birimleri Derneği'nin çalışmalarına katıldı. Bu çalışmaları sırasında çeşitli etkinliklerde bağlama çalmaya devam etti. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bir etkinlikte Ruhi Su ile tanışma fırsatı buldu ve Mahsus Mahal isimli Ruhi Su türküsünü söyledi.
Hayatı çalkantılarla geçen Ahmet Kaya her kesimden hayran kitlesiyle gönüllerde taht kurdu.