Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan 'İki Gözüm Ahmet' filmi başrolüne ambargo Özgür Tüzer kimdir
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filminin başrolü şarkıcı Özgür Tüzer'e, sanatçının eşi Gülten Kaya'dan ambargo şoku...
2000 yılında Paris'te vefat eden Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı 'İki Gözüm Ahmet' filminin başrolü, Protest müzik şarkıcısı Özgür Tüzer'e, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan bir ambargo şoku daha... “İki Gözüm Ahmet” filminde daha önce de hukuksal olarak karşı karşıya gelen Ahmet Kaya’nın eşi ve mirasçısı Gülten Kaya ile filmde başrol oynayan ses sanatçısı Özgür Tüzel bir kez daha mahkemelik oldu.
'İki Gözüm Ahmet' filmiyle karşı kaşrıya gelmişlerdi: Şarkıcı olarak hayatına devam eden ve son olarak Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan “İki Gözüm Ahmet” filminde başrol oynayan Özgür Tüzer, geçtiğimiz hafta sonu sahne alacağı Kasket Kulüp’e gelen bir mahkeme kağıdıyla adeta şok geçirdi…
Gülten Kaya, Özgür Tüzer'e 1 ay boyunca Ahmet Kaya şarkılarını yasakladı: Magazinkolik'te yer alan habere göre Gülten Kaya; Özgür Tüzer’in 1 ay boyunca çıkacağı tüm mekanlara Tüzer’in Ahmet Kaya şarkılarının okumasını yasakladı ve ilgili ihtarnameyi ve mahkeme kararını gönderdi.
Özgür Tüzer isyan etti: Gülten Kaya'nın Ahmet Kaya ambargosuna ilişkin magazinkolik.com’a konuşan Özgür Tüzer; ihtarnameyi eleştirirerek “Bu olay demokrasiyle bağdaşmayan sansürden başka bir şey değildir.” diyerek konuya girdi ve şöyle devam etti;