Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan 'İki Gözüm Ahmet' filmi başrolüne ambargo Özgür Tüzer kimdir

2000 yılında Paris'te vefat eden Ahmet Kaya'nın hayatının anlatıldığı 'İki Gözüm Ahmet' filminin başrolü, Protest müzik şarkıcısı Özgür Tüzer'e, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan bir ambargo şoku daha... “İki Gözüm Ahmet” filminde daha önce de hukuksal olarak karşı karşıya gelen Ahmet Kaya’nın eşi ve mirasçısı Gülten Kaya ile filmde başrol oynayan ses sanatçısı Özgür Tüzel bir kez daha mahkemelik oldu.