Ahmet Kaya kavgası! 'Deşifre edemezdin' deyip isyan etti: 11 sene evli kalmış, 5 sene bile...
AHMET Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın yapım şirketine açtığı davaları kaybetmesinin ardından 27 Ağustos'ta vizyona giren 'İki Gözüm Ahmet' filminin izlenme oranının düşük kalmasına yönetmen Gani Rüzgar Şavata tepki gösterdi.
Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin anlatıldığı 'İki Gözüm Ahmet' filmi, Gülten Kaya'nın X Yapım'a açtığı davaları kaybetmesinin ardından 27 Ağustos'ta vizyona girdi. Box Office Türkiye verilerine göre film 8 haftada sadece 54 bin kişi tarafından izlendi.
Diyarbakır'da özel bir gösterim düzenleyen yönetmen Gani Rüzgar Şavata, açılan davalar için, Ahmet Kaya'nın ailesinin sadece Gülten Kaya'dan ibaret olmadığını belirtti.
Şavata "İki senedir Ahmet Kaya niye vizyona giremedi? Dün pandemi yoktu, neden engel olundu? Bir günde gökten vahiy mi geldi? Mahkeme neden Ahmet Kaya'yı durdurdu? Peki, asıl Ahmet Kaya'yı durduranlar kimlerdi? " deyip tepki gösterdi.
"Bana hep soruyorlar" diyen Şavata "Gülten Kaya sizleri mahkemeye verdi de mahkeme durdurdu. Hayır, Gülten Kaya filmi durdurmadı, başka güçler durdurdu. Bazı gizli kalmış sorular var, Gülten Kaya karşı." ifadelerini kullandı.