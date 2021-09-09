Ahmet Kaya kavgası! 'Deşifre edemezdin' deyip isyan etti: 11 sene evli kalmış, 5 sene bile...

"Bana hep soruyorlar" diyen Şavata "Gülten Kaya sizleri mahkemeye verdi de mahkeme durdurdu. Hayır, Gülten Kaya filmi durdurmadı, başka güçler durdurdu. Bazı gizli kalmış sorular var, Gülten Kaya karşı." ifadelerini kullandı.