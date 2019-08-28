Ahmet Hakan'ı Tv8'de işe mi alıyor? Acun Ilıcalı Yetenek Sizsiniz açıklaması olay

Çok güzel olur: "Tavsiye olarak söyleyeyim. Kendisinin dışında, benim tarzımdaki konuşmaların içinde olduğu programlarda da bir sac ayağı çok güzel olur. Kendi uzmanlık alanındaki programlar zevkle izleniyor o ayrı ama öteki konularda da görüşlerinin etkili olacağını düşünüyorum."