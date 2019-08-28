Ahmet Hakan'ı Tv8'de işe mi alıyor? Acun Ilıcalı Yetenek Sizsiniz açıklaması olay
v8 kanalında yayınlanan '8'de Bugün' programına Ahmet Hakan'la birlikte konuk olan Acun Ilıcalı, ünlü gazeteci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı'nın yazlık evine ziyarete giden Ahmet Hakan, önceki gün medya patronu ile birlikte Tv8'de yayınlanan programa konuk oldu. Ilıcalı, Hakan'ın yeni sezonda başlayacak olan Yetenek Sizsiniz programında jüri olabileceğini söyledi.
Acun Ilıcalı, "Ahmet Hakan'ı nerede görmek istersiniz?" sorusuna "Çok net jüri olur. Yetenek Sizsiniz jürisine al 1. sıraya onu koy, çünkü tasviri çok kuvvetli hem yazarken hem sözlü de yapabiliyor. MasterChef'te aşçı olması gerekiyor." cevabını verdi.
Hayat tarzları farklı: Görüşlerinin örtüştüklerini ancak hayat tarzlarının farklı olduklarını belirten ikiliden Ilıcalı, Hakan' tavsiyelerde bulundu. Acun Ilıcalı, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Çok güzel olur: "Tavsiye olarak söyleyeyim. Kendisinin dışında, benim tarzımdaki konuşmaların içinde olduğu programlarda da bir sac ayağı çok güzel olur. Kendi uzmanlık alanındaki programlar zevkle izleniyor o ayrı ama öteki konularda da görüşlerinin etkili olacağını düşünüyorum."