Ahmet Hakan'dan ünlülere aşı çağrısı: Lütfen elinizden geleni yapın!
Koronavirüsten korunmak için geliştirilen aşıları sırası geldiği halde yaptırmayan 22 milyon vatandaş için köşe yazarı Ahmet Hakan'dan ünlülere kritik çağrı...
Ahmet Hakan Hürriyet'te yayımlanan bugünkü "İkna edilmesi gereken 22 milyon 182 bin kişi" başlıklı yazısında, ünlülere seslenerek aşı olmayan vatandaşları ikna etme hususunda görev almaları gerektiğini ifade etti.
"Size çok ama çok ihtiyacımız var"
"Size çok ama çok ihtiyacımız var. Lütfen elinizden geleni yapın." diyerek seslenen Ahmet Hakan, "Yoksa “Aşı olmayanlar AVM’ye giremez” falan diye karar alınacak ve iş tatsızlaşacak" sözleriyle uyarıda bulundu.
Hakan'ın tek tek, isim isim seslendiği ünlülerin arasında Tarkan'dan Türkan Şoray'a, Demet Akalın'dan Seda Sayan'a pek çok isim yer alıyor.
İşte o yazıdan çarpıcı satırlar ve Ahmet Hakan'ın seslendiği o ünlülerin isimleri: