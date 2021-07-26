Ahmet Hakan'dan ünlülere aşı çağrısı: Lütfen elinizden geleni yapın!

"Size çok ama çok ihtiyacımız var"

"Size çok ama çok ihtiyacımız var. Lütfen elinizden geleni yapın." diyerek seslenen Ahmet Hakan, "Yoksa “Aşı olmayanlar AVM’ye giremez” falan diye karar alınacak ve iş tatsızlaşacak" sözleriyle uyarıda bulundu.