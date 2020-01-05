Ahmet Hakan'dan magazinin gerçek reytingleri! Kim daha çok okunuyor bakın
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünki köşe yazısında magazinin gerçek reytinglerini açıkladı. İşte magazin dünyasında en çok okunanlar...
Ahmet Hakan köşesindeki yazısında şunları söyledi:
“hurriyet.com.tr”nin magazin haberlerinden sorumlu olan İsmail Değirmenci ile sohbetinden bahseden Hakan “Magazinde kim daha çok okunuyor, kim daha az okunuyor?” diye sordum. İşte İsmail’in verdiği cevaplardan derlediklerim:
- Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Türkan Şoray gibi namlı isimler, sanılanın aksine çok okunmuyorlarmış. Ama durun bir dakika! Sevilip sayılmadıklarından değil yahu! Haklarında bilinmeyen pek bir şey kalmadığı için!
- Ünlü reytingleri, genelde hep dalgalı seyir izlermiş ama bunun tek istisnası Acun’muş... Son 10 yıldır hem özel hayatıyla hem de yaptığı işlerle hep zirvedeymiş Acun... Acun’la ilgili haberler, tık üstüne tık alıyormuş yani.
- “Cem Yılmaz-Defne Samyeli ilişkisi hangisinin işine yaramıştır” diye sorsam... Hepiniz “Tabii ki Defne Samyeli’ye yaramıştır” diye cevap verirsiniz. Yanıldınız! Cem Yılmaz’a yaramış Cem Yılmaz’a... Cem Yılmaz haberlerinin okunma oranı, Defne Samyeli ilişkisinden sonra zirve yapmış.