Ahmet Hakan'dan magazinin gerçek reytingleri! Kim daha çok okunuyor bakın

- Ünlü reytingleri, genelde hep dalgalı seyir izlermiş ama bunun tek istisnası Acun’muş... Son 10 yıldır hem özel hayatıyla hem de yaptığı işlerle hep zirvedeymiş Acun... Acun’la ilgili haberler, tık üstüne tık alıyormuş yani.