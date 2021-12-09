Ahmet Hakan'dan İbrahim Tatlıses'e gelen Altın Kelebek eleştirilerine Yılmaz Güney savunması
Ahmet Hakan bugünkü yazısında İbrahim Tatlıses'e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilmesine yükselen tepkilere "Yılmaz Güney anısına “Büyük Onur Ödülü” verilseydi... Bu tipler, “Yaşa! Var ol!” çekerlerdi" diye karşılık verdi.
Altın Kelebek Ödülleri'nde İbrahim Tatlıses'e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilmesine yükselen tepkiler günlerdir sürüyor, konuya ilişkin bir görüş de bugün Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan geldi. Ahmet Hakan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları gününde ödül alan İbrahim Tatlıses'in geçmişte hayatındaki isimlere uyguladığı şiddete yönelik haberlerin sıklıkla paylaşılarak tepki hareketi oluşmasına karşı eleştiri getirdi. Hakan "kadına şiddet uyguladı" denilerek hedef tahtasına oturtulan Tatlıses'i bir başka büyük isim ile savundu.. Ünlü yazar, "Yılmaz Güney anısına “Büyük Onur Ödülü” verilseydi... Bu tipler, “Yaşa! Var ol!” çekerlerdi" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıl koronavirüs yüzünden yapılmayan Altın Kelebek Ödülleri'nin bu yıl 47.'si düzenlendi ve dün akşam kelebekler sahiplerini buldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül alanlar tartışma yarattı, gecede birçok skandal da yaşandı. İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' veren 47. Altın Kelebek Ödül Gecesi organizasyonuna sosyal medyada tepki yağdı.
İbrahim Tatlıses'in geçmişte hayatındaki isimlere uyguladığı şiddete yönelik haberlerin görüntüsü defalarca paylaşılarak, tepki dolu yorumlar yapıldı.
Sinema, televizyon ve müzik dünyasından isimlere verilen Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buldu. Ödül alan neredeyse tüm kadın ünlüler konuşmasında 'kadın hakları, kadın cinayetleri, kadına şiddet, taciz' gibi konulardan bahsetti: Aynı gecede 'kadına şiddet ' ile ismi geçmişten bu yana sık sık anılan İbrahim Tatlıses de 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' aldı. Salondakiler bu ödülü alkışlarken, sosyal medyada tepkiler adeta kazan gibi kaynadı!