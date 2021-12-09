Ahmet Hakan'dan İbrahim Tatlıses'e gelen Altın Kelebek eleştirilerine Yılmaz Güney savunması

Geçtiğimiz yıl koronavirüs yüzünden yapılmayan Altın Kelebek Ödülleri'nin bu yıl 47.'si düzenlendi ve dün akşam kelebekler sahiplerini buldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödül alanlar tartışma yarattı, gecede birçok skandal da yaşandı. İbrahim Tatlıses'e 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' veren 47. Altın Kelebek Ödül Gecesi organizasyonuna sosyal medyada tepki yağdı.