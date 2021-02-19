Ahmet Hakan'a Arzum Onan'dan cevap gecikmedi 'Feci sıkıcı bir çift' demişti
Arzum Onan, Nişantaşı'nda oğluyla kameralara yakalandı. Ahmet Hakan'ın eleştirisine cevap verdi.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, şimdiye kadar hep mutlu evlilikleriyle ön planda oldular. Sansasyonel bir ilişki yerine huzurlu bir birliktelikleri olan çift, herkesin takdirini toplamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde de gazeteci Ahmet Hakan, bu konuya değindi. Hakan, gözde çift için şunları söylemişti:
''Türkiye'den Sevgililer Günü için bir çift seçmek durumunda kalsam... Galiba Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftini seçerim. Ama bu seçim, bu çiftin feci sıkıcı bir çift olduğu gerçeğini zerre kadar etkilemez.''
Ahmet Hakan'ın, "Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti feci sıkıcı" eleştirisi hakkında konuştu. Arzum Onan, Hakan'ın dediklerine takılmadıklarını belirten şu ifadeleri kullandı:
"Gülüp geçtik. Çok fazla konuşulacak bir durum değil."