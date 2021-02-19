Ahmet Hakan'a Arzum Onan'dan cevap gecikmedi 'Feci sıkıcı bir çift' demişti

Geçtiğimiz günlerde de gazeteci Ahmet Hakan, bu konuya değindi. Hakan, gözde çift için şunları söylemişti:

''Türkiye'den Sevgililer Günü için bir çift seçmek durumunda kalsam... Galiba Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çiftini seçerim. Ama bu seçim, bu çiftin feci sıkıcı bir çift olduğu gerçeğini zerre kadar etkilemez.''