Ahmet Hakan ve Hande Sarıoğlu'nun 'Oryantal' kavgası olay! 'Stary şebeği'
Habertürk yönetimi, sosyal medya hesabından oryantal dans ettiği videoyu paylaşmasına tepki göstermesi sonrası görevinden istifa eden spiker Hande Sarıoğlu, kendisine "story şebeği" diyen Ahmet Hakan'a sert sözlerle yanıt verdi.
Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu'nun geçen günlerde Instagram hesabından oryantal yaptığı bir dans videosu paylaşması sonucu Habertürk'teki işine son verildiği öne sürülmüştü.
Ardından açıklama yapan ünlü spor spikeri Sarıoğlu, Habertürk yönetiminin kendisini geçmişte de sosyal medya paylaşımları üzerine uyardığını söyledi.
"Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu fakat kanalın görüşüne de saygı duyduğunu" belirten Sarıoğlu, Habertürk'teki görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sarıoğlu ile ilgili yazısında, "Şebeklik yapıp dikkat çekmeye çalışan bir 'story şebeği' gördüm" deyince kavganın fitili ateşlendi.