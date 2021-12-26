Ahmet Hakan Aslıhan Doğan Turan'ın 400 liralık siyah tuvalet kağıdı 'yerli ve milli olsun' istiyor
Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eli Aslıhan Doğan Turan'ın lüks ve büyük evlerindeki tuvaletlere yurtdışından getirttiği 400 TL'lik siyah tuvalet kağıtları gündeme bomba gibi düştü. Ahmet Hakan, siyah tuvalet kağıtlarının 'yerli ve milli' olarak üretilmesini talep etti.
Aslıhan Doğan Turan'ın evindeki tuvaletlerinde kullanılmak üzere yurtdışından 6'lı paketi 400 TL'ye olan siyah tuvalet kağıtlarından getirtmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada 'görgüsüzlük' olarak sert şekilde eleştirilen siyah tuvalet kağıdı kullanma konusundaki eleştirilere, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak 'yerli ve milli' olarak üretilmesi gerektiğine ilişkin ironik bir yazı kaleme aldı.
Ahmet Hakan: Yerli ve milli olarak üretilsin!
Ahmet Hakan, Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan'ın yurtdışından özel olarak getirttiği siyah tuvalet kağıtlarının yerli ve milli olarak üretilmesini isteyerek, sosyal medyada yer alan sert eleştirilerden farklı bir bakış açısıyla konuya yaklaştı.
Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan yurt dışından siyah tuvalet kağıdı getirtince gündem oldu. TV8'deki programa bağlanan Aslıhan Turan, sosyal evindeki 'siyah tuvalet kağıdı' ile ilgili açıklama yaptı. Siyah tuvalet kağıdının fiyatı ise 6'lı paket halinde 400 TL...
'Neden siyah tuvalet kağıdının yerli ve millisi üretilmiyor?'
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumda, fiyat artırımına giden marketlerde özellikle dikkat çeken bir kalem olan 'tuvalet kağıdı fiyatlarının her geçen gün zamnlanması'na işaret ederek, siyah tuvalet kağıdının iyi bir fikir olduğunu yazdı. Hakan yazısında ayrıca 'Neden siyah tuvalet kağıdının yerli ve millisi üretilmiyor?' diye de sordu: