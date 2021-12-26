Ahmet Hakan Aslıhan Doğan Turan'ın 400 liralık siyah tuvalet kağıdı 'yerli ve milli olsun' istiyor

'Neden siyah tuvalet kağıdının yerli ve millisi üretilmiyor?'

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumda, fiyat artırımına giden marketlerde özellikle dikkat çeken bir kalem olan 'tuvalet kağıdı fiyatlarının her geçen gün zamnlanması'na işaret ederek, siyah tuvalet kağıdının iyi bir fikir olduğunu yazdı. Hakan yazısında ayrıca 'Neden siyah tuvalet kağıdının yerli ve millisi üretilmiyor?' diye de sordu: