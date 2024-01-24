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Ahmet Ercan en duyarlı bölge dedi, tek tek saydı: 8 büyüklüğünde deprem uyarısı

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Ahmet Ercan en duyarlı bölge dedi, tek tek saydı: 8 büyüklüğünde deprem uyarısı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Doğu Anadolu Fayı için çok önemli uyarılarda bulundu. Gerilmenin Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe arttığına dikkat çeken Ercan, "Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya dikkat" dedi.

Ahmet Ercan en duyarlı bölge dedi, tek tek saydı: 8 büyüklüğünde deprem uyarısı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra dikkatlerin çevrildiği Doğu Anadolu Fayı için deprem uzmanları uyarılarını sürdürüyor.

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Ahmet Ercan en duyarlı bölge dedi, tek tek saydı: 8 büyüklüğünde deprem uyarısı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Doğu Anadolu Fayı için uyarılarda bulundu. 

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Ahmet Ercan en duyarlı bölge dedi, tek tek saydı: 8 büyüklüğünde deprem uyarısı

Türkiye'de depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl-Karlıova'yı işaret eden Ercan, yapılaşmanın 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

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Ahmet Ercan en duyarlı bölge dedi, tek tek saydı: 8 büyüklüğünde deprem uyarısı

"Gökdere, Ilıca ve Karlıova'ya dikkat" ifadelerini kullanan Ercan, şunları kaydetti:

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