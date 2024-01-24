Ahmet Ercan en duyarlı bölge dedi, tek tek saydı: 8 büyüklüğünde deprem uyarısı
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Doğu Anadolu Fayı için çok önemli uyarılarda bulundu. Gerilmenin Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe arttığına dikkat çeken Ercan, "Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya dikkat" dedi.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra dikkatlerin çevrildiği Doğu Anadolu Fayı için deprem uzmanları uyarılarını sürdürüyor.
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Doğu Anadolu Fayı için uyarılarda bulundu.
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Türkiye'de depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl-Karlıova'yı işaret eden Ercan, yapılaşmanın 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.
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"Gökdere, Ilıca ve Karlıova'ya dikkat" ifadelerini kullanan Ercan, şunları kaydetti:
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