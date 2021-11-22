Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ boşandı! Genç kadın hislerini sesi titreyerek anlattı
Eski futbolcu Ahmet Dursun ve eşi Asena Demirbağ tek celsede boşandı. Demirbağ, yaptığı açıklamada, ‘Ben bu boşanmaya razı değildim’ dedi.
Ahmet Dursun, 2019 yılında Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya geldi. Aralarındaki 19 yaş farka rağmen mutlu bir evlilik süren ikili sürpriz bir şekilde boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde hazır bulunan ikili, bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Kız çocuklarının velayeti anne Asena Demirbağ'da kalırken Ahmet Dursun'un kızı için 8 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.
Boşanmanın ardından 2. Sayfa programına bağlanan Asena Demirbağ gözyaşlarına boğuldu.
Boşandığı için üzgün olduğunu belirten Demirbağ şu açıklamayı yaptı:,
“Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim, kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm.