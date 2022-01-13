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Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyareti

Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık'ın (27) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, önceki gün Konya'dan Ankara'ya dönerken Ankara-Niğe Otoyolu'nun Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi mevkisinde aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın Keçiören ilçesindeki ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu. 

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Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyareti

Davutoğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci de eşlik etti. Ziyarette Davutoğlu, Çalık ailesine başsağlığı diledi. Baba Ali Çalık, çıkışta Davutoğlu'nu aracına kadar uğurladı.

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Ahmet Davutoğlu'ndan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyareti
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