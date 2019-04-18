Ahmet Davutoğlu'dan seçim sonrası dikkat çeken ziyaret
Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bosna Hersek'e dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Bosna Hersek'e dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. 10. Saraybosna İş Forumu’na katılarak bir konuşma gerçekleştiren Davutoğlu'na, burada, Bosna-Hersek’in ticaretine yaptığı katkılar nedeniyle ödül de verildi.
Davutoğlu Ofis hesabından paylaşılan fotoğraflarda, Davutoğlu'nun, Bosna-Hersek Başbakanı Sayın Denis Zvizdic ile bir araya geldiği de aktarıldı.Seçimlerden önce konuşulmaya başlanan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın kuracağı yeni parti iddiaları konuşulmaya devam ederken, gerçekleşen bu ziyaret dikkat çekti. İşte o paylaşımlar:
Sayın Ahmet Davutoğlu, 10. Saraybosna İş Forumu’na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Sayın Davutoğlu’na forumun kurulmasına ve Bosna-Hersek’in ticaretine yaptığı katkılar nedeniyle ödül verildi. 10. Saraybosna İş Forumu için Saraybosna’da bulunan Sayın Ahmet Davutoğlu, Bosna-Hersek Başbakanı Sayın Denis Zvizdic ile biraraya geldi.