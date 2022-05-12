Ahmet Çakar'ın Melis Sezen ve başörtülü kızlar için çirkin sözleri: Sütyen giymemiş gögüsleri...
Ahmet Çakar, Akit TV'deki programda Sadakatsiz oyuncusu Melis Sezen'i hedef alarak şoke eden yorumlar yaptı. Ahmet Çakar, Melis Sezen'in göğüslerine ve sütyen giymemiş olmasına korkunç sözler söyledi. Ahmet Çakar başörtülü kızlara da ağır laflar sarfetti.
Akit TV'de ekrana gelen programda Sabri Balaman'ın konuğu olan bir dönem MHP'de milletvekilliği yapan Ahmet Çakar, kılık kıyafet üzerinden çirkin eleştiriler yaptı. Önce dizi oyuncusu Melis Sezen'i hedef alan Ahmet Çakar, ardından başörtülü kızlara hadsiz yorumlarda bulundu.
Kanal D'de yayınlanan dizileri hedef alan Çakar "İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor." dedi.
Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki kıyafetiyle ilgili Çakar "Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, adını filan bilmem. Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç." diye konuştu.
Sezen'in göğüs dekolteli kıyafetinin 'kanunen suç' olduğunu belirten Çakar "Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur." ifadelerini kullandı.