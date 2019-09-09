Ahlat’taki kazılarda Oğuz damgaları ve 883 yıllık kitabe bulundu

2 aya yaklaşan kazılarda 3 ayrı açma gerçekleştirdiklerini ve yapılan çalışmalarda önemli bulgulara rastladıklarını ifade eden Kulaz, “Burada Müze Başkanlığında yaptığımız kazılarda 3 önemli açma gerçekleştirdik. Yüzeyde yaptığımız taramalar sonucu mimari dokunun bulunduğu alanlarda açma gerçekleştirdik. Birincisi kalenin girişi olan bölümde, ikincisi üst kesimde Orta Çağ öncesi devşirme malzemenin kullanıldığı alanda açma gerçekleştirdik. Üçüncü açmayı da iç kalenin kuzey kesiminde yapmaya başladık. Burada yığma bir blok vardı. Bu blok içerisinde çalışma gerçekleştirdik. Giriş bölümünü tespit ettik ama oldukça tahrip olmuş. İkinci açmamızda da muhtemelen erken döneme ait devşirme malzemenin kullanıldığı iç kaleyi koruyan ikinci bir savunma hattı tespit ettik. Bununla ilgili de çalışmalarımız gerçekleşiyor” dedi.