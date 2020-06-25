Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda kazı çalışmalarına başlandı

"Pandemi sürecinden dolayı bu yıl 1 Haziran'dan itibaren sahaya indik. Şimdilik 10 kişilik restorasyon ve 20 kişilik işçi ekibimizle ot biçme, liken ve taş temizleme çalışmalarına başladık. Mezarlık ve müze girişinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl Türk Tarih Kurumu ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yapılan anlaşma neticesinde bir miktar proje bedeli verilecek. Bu kapsamda 60 taşın liken temizliği ve düzeltilmesi yapılacak. Elimizden geldiği kadar liken temizliği yapıp, taş düzeltmesi ve üzerindeki yazıların okunmasıyla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz."