Ahlaksız teklif itirafı geldi! 'Çok garip ve insanüstü' diyen Kasaba Doktoru yıldızı Deniz Can Aktaş anlattı
TRT 1'de yayınlanan Kasaba Doktoru'nda doktor Ömer'i canlandıran Deniz Can Aktaş'tan ahlaksız teklif itirafı geldi.
Başrollerinde Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Vildan Atasever'in yer aldığı dizide Dr. Ömer Özen karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
*Oyunculuk yapmaya başlamadan önce gemi makineleri işletme mühendisliği okumuşsun. Nereden esti bu bölüm?
Dedelerim, babam, amcalarım ve kuzenlerim; hepsi denizle ilgili. Benim de hayalim babam ve abimle, babamın şirketinde çalışmak ve onun mirasını geliştirmekti. O yüzden eğitimimi de bu yönde aldım.
*Sonra ne oldu?
Sonra işler buraya geldi (gülüyor).
*Hayalin tanınmak ve şöhret olmak mıydı?
Hayır, aslında akışına bırakmıştım.
*2014’te Best Model yarışmasına katıldığını biliyorum...
Evet, sektöre bu yarışmayla girdim. Hem okuyup hem çalışan gruptandım. 2017’de mezun oldum, bu arada gelen teklifleri de değerlendirdim.
*Oyunculuk nereden çıktı?
Menajerimle Best Model’dan önce tanışmış ve “Devam edeceksek oyunculukla devam ederiz” diye konuşmuştuk. Yarışma benim için bir deneyim ve basamaktı. Menajerimin benimle ilgili hayalleri çok büyüktü. Açıkçası oyunculuk veya tiyatro yapmak gibi büyük hayallerim pek yoktu. “İyi bir şey gelirse değerlendiririz” diyordum. Biraz şanslıyım da galiba bu konuda.