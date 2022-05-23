Ahlaksız teklif itirafı geldi! 'Çok garip ve insanüstü' diyen Kasaba Doktoru yıldızı Deniz Can Aktaş anlattı

*Oyunculuk nereden çıktı?

Menajerimle Best Model’dan önce tanışmış ve “Devam edeceksek oyunculukla devam ederiz” diye konuşmuştuk. Yarışma benim için bir deneyim ve basamaktı. Menajerimin benimle ilgili hayalleri çok büyüktü. Açıkçası oyunculuk veya tiyatro yapmak gibi büyük hayallerim pek yoktu. “İyi bir şey gelirse değerlendiririz” diyordum. Biraz şanslıyım da galiba bu konuda.