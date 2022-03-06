Ahlaksız teklif itirafı geldi! 'Çapkınım' diyen Hayaller Ve Hayatlar yıldızları anlattı: Sevgilimin odasında...

‘Hayaller ve Hayatlar’ beIN CONNECT’te başladı. Sizin nasıl hayalleriniz vardı? Nasıl hayatlara kavuştunuz?

Ekin Mert Daymaz: Çok hayal kuran biri değildim. Ama her zaman basketbolcu olmak istemiştim ve olamadım maalesef. Bir şekilde kendimi oyunculuk içinde buldum ama çok mutluyum. Şimdi çocuk olsam ve ne olmak isterdin diye sorsalar “Oyunculuk” derdim.

Yusuf Çim: Beni hep mutlu edecek küçük hayallerim oldu bu hayatta. Futbol oynadım, futbolcu olma hayalleri kurdum. Ama kısmet değilmiş. Ardından bilgisayar mühendisi olurum dedim ama ondan dasıkıldım. Karşıma oyunculuk çıktı. Şu anda bu hayalin içindeyim ve çok memnunum. Daha yolun başındayım, çok emek veriyorum ve vermeye devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Serkay Tütüncü: Uzun yıllar sörf yaptım. Ama hayalim hep yeteneğimden para kazanmaktı. O yüzden şu an hem sevdiğim işi yapıyor hem de hayalimi yaşıyorum.