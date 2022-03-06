Ahlaksız teklif itirafı geldi! 'Çapkınım' diyen Hayaller Ve Hayatlar yıldızları anlattı: Sevgilimin odasında...
Oyuncu Yusuf Çim, Serkay Tütüncü ve Ekin Mert Daymaz'ın ahlaksız teklif ve çapkınlık itirafları şaşırttı.
Yeni jenerasyonun parlayan üç erkek oyuncusu Yusuf Çim, Serkay Tütüncü ve Ekin Mert Daymaz, Hayaller ve Hayatlar dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanırken Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.
‘Hayaller ve Hayatlar’ beIN CONNECT’te başladı. Sizin nasıl hayalleriniz vardı? Nasıl hayatlara kavuştunuz?
Ekin Mert Daymaz: Çok hayal kuran biri değildim. Ama her zaman basketbolcu olmak istemiştim ve olamadım maalesef. Bir şekilde kendimi oyunculuk içinde buldum ama çok mutluyum. Şimdi çocuk olsam ve ne olmak isterdin diye sorsalar “Oyunculuk” derdim.
Yusuf Çim: Beni hep mutlu edecek küçük hayallerim oldu bu hayatta. Futbol oynadım, futbolcu olma hayalleri kurdum. Ama kısmet değilmiş. Ardından bilgisayar mühendisi olurum dedim ama ondan dasıkıldım. Karşıma oyunculuk çıktı. Şu anda bu hayalin içindeyim ve çok memnunum. Daha yolun başındayım, çok emek veriyorum ve vermeye devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.
Serkay Tütüncü: Uzun yıllar sörf yaptım. Ama hayalim hep yeteneğimden para kazanmaktı. O yüzden şu an hem sevdiğim işi yapıyor hem de hayalimi yaşıyorum.
Peki, oyunculukta ne umdunuz, ne buldunuz?
Yusuf Çim: Dışarıdan çok güzel ve renkli görünen bir meslek. İçeriden de çok keyifli. Çalışma şartları iyi ama bazen çalışma saatleri yoruyor. Bizim işimiz dijitalde; bu da şans. Daha iyi hazırlanıp daha iyi hissediyorum. Sürekli yeni insanlar tanıdığım güzel bir yolculuk benim için.
Negatif tarafı yok mu?
Serkay Tütüncü: Yaptığımız işte başka bir karakterle tanışmak, onu çözümlemek keyifli. Ama insanların, ekranda gördükleri kişinin kalbinin olmadığını düşünmesi ve çok kırıcı davranması beni başlarda zorladı. “Acaba yanlış mı yapıyorum”, “Doğru mu söylüyorum” derken bu iş sayesinde kendimle barıştım.