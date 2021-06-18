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Ahlaksız şakayı 'çok kötü şeyler oldu' deyip itiraf etti! MasterChef Danilo Zanna her şeyi anlattı

Ahlaksız şakayı 'çok kötü şeyler oldu' deyip itiraf etti! MasterChef Danilo Zanna her şeyi anlattı

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ile birlikte TV8'de Masterchef Türkiye jüriliğini yapan Danilo Zanna yaptığı itiraflarla olay oldu. Zanna, Türkiye'de alışamadığı tek şeyi açıkladı.

Ahlaksız şakayı 'çok kötü şeyler oldu' deyip itiraf etti! MasterChef Danilo Zanna her şeyi anlattı

'MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, Armağan Çağlayan'ın YouTube programı 'Gör Beni'ye konuk oldu. 39 yaşındaki şef yaptığı itiraf ve açıklamalarla olay oldu.

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Ahlaksız şakayı 'çok kötü şeyler oldu' deyip itiraf etti! MasterChef Danilo Zanna her şeyi anlattı

Zanna, 'MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun Kurban Bayramı'ndan sonra yayınlanmaya başlayacağını söyledi.

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Ahlaksız şakayı 'çok kötü şeyler oldu' deyip itiraf etti! MasterChef Danilo Zanna her şeyi anlattı

Jürilikle ilgili Zanna, "Jüri üyeliği çok güzel ama kıran biri değilim. Çok başarılı gençlere dokunabiliyoruz, mesleki anlamda bir şeyler öğretebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ahlaksız şakayı 'çok kötü şeyler oldu' deyip itiraf etti! MasterChef Danilo Zanna her şeyi anlattı

Yarışma ortamına değinen Zanna "Bu çok güzel bir şey. MasterChef'teki ortam hem bizim hem de yarışmacılar için çok özel" ifadelerini kulandı.

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