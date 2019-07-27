AHBAP'ın kurucu Haluk Levent 'Çok dost kaybedebilirim' deyip açıkladı

Haluk Levent, "Önce mahkeme sürecinin sonucunu bekleyeceğiz. Sonra bu çocukları topluma kazandırmak için aileleri ile görüşeceğiz elimizden ne gerekirse yapacağız. Bu şekilde bırakıldığında tüm canlılar için tehlike oluşturacaklar." ifadelerini kullanmıştı.