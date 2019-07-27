AHBAP'ın kurucu Haluk Levent 'Çok dost kaybedebilirim' deyip açıkladı
Sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından sürpriz bir açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Haluk Levent, Adana'da hamile kediyi Pitbull köpeğine atarak parçalatan çocuğa sahip çıkacağını açıklaması sosyal medyada olay olmuştu.
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Haluk Levent, "Önce mahkeme sürecinin sonucunu bekleyeceğiz. Sonra bu çocukları topluma kazandırmak için aileleri ile görüşeceğiz elimizden ne gerekirse yapacağız. Bu şekilde bırakıldığında tüm canlılar için tehlike oluşturacaklar." ifadelerini kullanmıştı.
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Sosyal sorumluluk denilince akla ilk gelen oluşumlardan birisi olan AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, Twitter’dan çarpıcı bir açıklamada bulundu.
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Levent, 3 yıl öncesine kadar telefonuna gelen çağrıların ve mesajların oldukça arttığını belirterek, dönüş yapamadığı dostlarından özür diledi.
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