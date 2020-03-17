AHBAP Derneği ve Haluk Levent Koronavirüs ile savaşmaya hazır
Haluk Levent'in kuruculuğunu yaptığı AHBAP Derneği, Coronavirus hakkında halkı bilinçlendirmek için hazır olduklarını dile getirdi. Haluk Levent, AHBAP hakkında bilgiler verdi.
3 yıl önce Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan AHBAP Derneği, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını hakkında halkı bilinçlendirmek için hazırlığını yaptı. Türkiye'de de Koronavirüs hatası kişilerin ortaya çıkmasıyla önlemler daha da arttı.
Koronavirüs salgını nedeniyle halkın bilinçlenmesi için AHBAP Derneği de harekete geçti. Sözcü'den Yüksel Şengül'e konuşan Haluk Levent, şunları söyledi:
''Şu an dünyayı korkutan Koronavirüs ile ilgili çalışmalarımız ve planlarımız var. 300 bin kişilik ordusuyla AHBAP Koronavirüs ile savaşmak için halkı bilgilendirmeye hazır ve her gün sayfamızdan yayınlar yapıyoruz.''
''Depreme gelince, en son Elazığ depreminde AHBAP'ta 1.5 milyon lira yardım toplandı. Bunun bir milyon lirasını hemen Elazığ Valisi'ne verdim, konteynerler kuruldu, adı da Doğu Kent Konutları oldu. Arıcak İlçesi'nde 7 ev yanmıştı, 500 bin lirayı da kaymakamlığa aktardık.''
''Bu yardımların da takipçisiyiz. İstanbul depremiyle ilgili ne yazık ki yapacak fazlaca bir şeyimiz yok. Olası bir depremin ağır sonuçlarını azaltmak için bu hükûmet gibi daha önceki hükümetlerin de sorumlu davranması gerekiyordu. Her iki yılda bir çıkarılan imar kanunları can kaybına daha çok yol açabilir.''