AHBAP Derneği ve Haluk Levent Koronavirüs ile savaşmaya hazır

''Bu yardımların da takipçisiyiz. İstanbul depremiyle ilgili ne yazık ki yapacak fazlaca bir şeyimiz yok. Olası bir depremin ağır sonuçlarını azaltmak için bu hükûmet gibi daha önceki hükümetlerin de sorumlu davranması gerekiyordu. Her iki yılda bir çıkarılan imar kanunları can kaybına daha çok yol açabilir.''