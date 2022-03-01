'Ah Nerede' filmi yaz dizisi oluyor Gülşen Bubikoğlu'nun 'Zehra' rolü Demet Özdemir'e gitti
Unutulmaz Yeşilçam filmi 'Ah Nerede' yaz Dizisi Oluyor. Gülşen Bubuikoğlu'nun canlandırdığı 'Zehra' rolü için Demet Özdemir'e teklif gittiği haberi medya kulislerini sardı.
Eskimeyen Yeşilçam filmlerinden Ah Nerede, bir yaz dizisi olmaya hazırlanıyor. Filmin yayın hakları Orhan Aksoy ve Sadık Şendil'in varislerinden Onuncu Ev yapım şirketi tarafından satın alındı. Senaryo hazırlıklarına başlanan dizinin bir yaz dizisi olarak ekranlarımıza gelmesi bekleniyor.
Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu’nun başrollerini paylaştığı ‘Ah Nerede’ filmini hatırlarsınız. Adile Naşit, Halit Akçatepe, Nilgün Atılgan ve daha birçok efsanevi ismi bir araya getiren efsanevi Yeşilçam filmi, yakında dizisiyle ekranlarımıza gelmeye hazırlanıyor.
Hatırlamayanlar için Ah Nerede filminin konusuyla ilgili ufak bir hatırlatma geçelim. Üç erkek kardeşin İstanbul’a okumak için gelmesinin ardından kardeşlerin her birinin farklı olaylara yönelmesini ve okumaktan çok uzak bir hayat sürmesini anlatıyor.
Orhan Aksoy’un 1975 yılında çektiği filmin, bir ‘yaz dizisi’ olarak ekranlara uyarlanmasıyla ilgili çalışmalara başlandı.