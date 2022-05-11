Ağzına silah sokup, mermi yutturdu! Etek giydirip sosyal medyada paylaştı! Serbest kaldı denilmişti ama...

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yaşar Ç.’nin evine baskın yaptı. E.M. ile M.Ş.'yi kurtaran polis, Yaşar Ç.’yi ise gözaltına aldı. Ekipler, bir süre sonra da Ebubekir T. ve Gökhan Y. ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Yaşar Ç., Ebubekir T. ve Gökhan Y. tutuklanırken, Gamze Ü. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.